В Челябинской области более 400 самозанятых оформили оплачиваемые больничные

В Челябинской области с начала 2026 года более 400 самозанятых получили возможность оформлять оплачиваемые больничные листы. Они написали соответствующее заявление и уплатили взносы. В пресс-службе отделения Соцфонда по Челябинской области напомнили порядок действий для получения выплат в случае болезни.
«Самозанятые могут получать выплаты по больничному листу на тех же условиях, что и наемные работники. Для предоставления выплаты необходимо направить заявление в отделение СФР по региону и выбрать страховую сумму, которая будет выплачиваться в случае болезни, а затем начать уплачивать взносы — ежемесячно или единовременно за год», — уточнили в ведомстве.
Написать заявление можно на портале «Госуслуги», в приложении «Мой налог» или лично в отделении Соцфонда. В нем необходимо указать страховую сумму — 35 тысяч рублей или 50 тысяч. Именно от ее размера рассчитывается сумма ежемесячного взноса. Так, при страховой сумме 35 тысяч рублей взнос составляет 1344 рубля в месяц или 16 128 рублей за год, при сумме 50 тысяч — 1920 рублей в месяц или 23 040 рублей за год.
Право на получение оплачиваемого больничного у самозанятого возникает после полугода непрерывной уплаты взносов.
При этом следует учитывать, что размер больничного будет зависеть не только от выбранной страховой суммы, но и от периода уплаты взносов, и от стажа. Так, после полугода непрерывной уплаты взносов самозанятый сможет получить 70% от страховой суммы, после года уплаты взносов — в размере 100%.
Что касается стажа, то при выборе страховой суммы в размере 50 000 рублей, непрерывном перечислении взносов на протяжении полугода и стаже до 5 лет самозанятый будет получать 750 рублей в день. При стаже от 5 до 8 лет за день заплатят 1000 рублей в день, а при стаже более 8 лет — 1250 рублей.