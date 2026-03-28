В башкирском селе Старокуручево реконструируют стадион

Спортивную площадку благоустроят в селе Старокуручево Бакалинского района Республики Башкортостан в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в районной администрации.
Жители села проявили высокую активность во время онлайн-голосования в прошлом году, поддержав проект и определив его приоритетность. Теперь местный стадион комплексно реконструируют.
Проект разделен на этапы. В этом году планируют реализовать первый из них. Подрядчикам предстоит выполнить монтаж освещения, обустроить волейбольную площадку, установить уличные тренажеры и спортивные комплексы с безопасным резиновым покрытием, а также разместить малые архитектурные формы. В следующем году на территории планируют оборудовать современную детскую игровую площадку.
Отметим, что создание нового комфортного пространства обеспечит безопасные условия для занятий спортом, а также увеличит уровень вовлеченности жителей всех возрастов в регулярные занятия физической культурой.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.