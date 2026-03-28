Движение транспорта на перекрестке проспекта Ленина и улицы Челюскинцев в Самаре ограничат по ночам

Обращаем внимание автомобилистов и пассажиров общественного транспорта: по выходным на всех перекрестках, которые возьмут в ремонт, работы будут начинаться раньше — с 20:00. С этого времени движение по участкам линий, где организуют обновление трамвайного полотна, будут приостанавливать, а утром — возобновлять. Для локаций, где перекрестки широкие, рассматривается возможность лишь частичного ограничения движения автотранспорта через такие переезды.