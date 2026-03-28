Умер актер Джеймс Толкан, сыгравший в фильмах «Назад в будущее»

Джеймс Толкан родился 20 июня 1931 года в Калумете, штат Мичиган, служил в Военно-морских силах США, после чего окончил Колледж Коу и Университет Айовы. Впоследствии он переехал в Нью-Йорк, где обучался в Актерской студии у Стеллы Адлер и Ли Страсберга. У актера осталась супруга Пармели, с которой он познакомился на съемках внебродвейской пьесы в 1971 году.