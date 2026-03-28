Умер актер Джеймс Толкан, сыгравший в фильмах «Назад в будущее»

В возрасте 94 лет скончался американский актер Джеймс Толкан, известный по ролям в фильмах «Назад в будущее» и «Лучший стрелок».

Источник: РБК

В возрасте 94 лет скончался американский актер Джеймс Толкан, известный по ролям в фильмах «Назад в будущее» и «Лучший стрелок». Он умер в четверг в Саранак-Лейк, штат Нью-Йорк, сообщили представитель семьи, а также сценарист Боб Гейл и официальный сайт кинофраншизы, пишет Variety.

Актерская карьера Толкана охватила более пяти десятилетий: его дебют на телевидении состоялся в 1960 году в сериале «Обнаженный город», а последней работой стал фильм «Костяной томагавк» 2015 года. Наибольшую известность ему принесла роль директора мистера Стрикленда в оригинальной трилогии «Назад в будущее»: в первом и втором фильмах он сыграл строгого школьного директора, а в третьем — его дедушку.

В 1986 году Толкан исполнил роль командира Тома Джардиана по прозвищу Стингер в культовом фильме Тони Скотта «Лучший стрелок», где его партнерами по съемочной площадке стали Том Круз, Вэл Килмер и Мег Райан. В фильмографии актера также значатся картины «Военные игры», «Ужас Амитивилля», «Они могут быть гигантами», «Вооружен и опасен», а также сериалы «Чудесные годы», «Рычаг», «Претендент» и «Тайны Ниро Вульфа».

Джеймс Толкан родился 20 июня 1931 года в Калумете, штат Мичиган, служил в Военно-морских силах США, после чего окончил Колледж Коу и Университет Айовы. Впоследствии он переехал в Нью-Йорк, где обучался в Актерской студии у Стеллы Адлер и Ли Страсберга. У актера осталась супруга Пармели, с которой он познакомился на съемках внебродвейской пьесы в 1971 году.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше