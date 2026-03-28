Волгоградцы продолжают покорять зрителей шоу «Привет, Андрей!»

Талантливые жители Волгоградской области — нередкие гости на шоу «Привет, Андрей!». В выпуске от 21 марта зрителей проекта покорила пара из Суровикино.
Серей Мирошин и Галина Еремеева встретились на дискотеке. К вечеру похолодало, и музыкант, чтобы согреть девушку, приобнял ее.
«Что-то щелкнуло, заискрило между нами», — поделился Сергей. Галина призналась: она на тот момент была несвободна, но не смогла устоять перед парнем, с которым у них было много общего. Свою роль, возможно, сыграло и то, что ее избранник — прекрасный кулинар.
Ведущего шоу Андрея Малахова житель Суровикино порадовал запеченным гусем с яблоками, вяленой донской рыбой и другими деликатесами. Свою лепту внесла в приготовление и Галина — в одно из блюд она добавила лавровый лист.
Талантливые волгоградцы исполнили песню «Люди встречаются», а после, уже за общим столом — композицию на стихи Сергея Есенина «Я московский озорной гуляка». Подпевал весь зал.
28 марта в проекте покажут выступление фолк-группы из Камышина «Спелая смородина».
