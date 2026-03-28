Нижегородский капитан Юрий Головин удостоен премии «Золотое перо России»

Юрий Головин подготовил более ста материалов о СВО, включая репортажи в условиях угрозы для жизни, которые легли в основу телесюжетов федеральных и региональных каналов. Произведения офицера, рассказывающие о труде подразделений Росгвардии, опубликованы в шести литературных сборниках. В апреле в печать выйдет его книга «Сталкеры военной операции».