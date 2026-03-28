Нижегородский капитан Юрий Головин удостоен премии «Золотое перо России»

Офицер пресс-службы Приволжского округа Росгвардии капитан Юрий Головин стал победителем премии «Золотое перо России». Об этом сообщает пресс-служба Приволжского округа войск национальной гвардии Российской Федерации.
Капитан Юрий Головин стал победителем премии «Золотое перо России» в номинации «За храбрость при исполнении служебного долга». Церемония награждения лауреатов 30-ой премии состоялась в Москве в Центральном Доме Российской Армии. Памятный знак и диплом победителя нижегородцу вручил Герой России Евгений Поддубный.
Юрий Головин подготовил более ста материалов о СВО, включая репортажи в условиях угрозы для жизни, которые легли в основу телесюжетов федеральных и региональных каналов. Произведения офицера, рассказывающие о труде подразделений Росгвардии, опубликованы в шести литературных сборниках. В апреле в печать выйдет его книга «Сталкеры военной операции».
Капитан Юрий Головин проработал в зоне боевых действий больше года. Организаторы отметили заслуги офицера в развитии отечественных СМИ и многолетнюю плодотворную деятельность.
