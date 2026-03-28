Университет Севастополя в лидерах в России по трудоустройству выпускников

Национальные рейтинги трудоустройства выпускников рассчитываются по поручению президента России с 2025 года и являются частью национального проекта «Кадры». Позиция учебного заведения определяется на основе двух равнозначных показателей: доли трудоустроенных выпускников через 2 года после выпуска и их медианной заработной платы на второй год работы. Данные поступают из Рособрнадзора и Социального фонда России.