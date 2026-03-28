Университет Севастополя в лидерах в России по трудоустройству выпускников

«Университет занял первое место по направлению “Техника и технологии строительства”, а также первое место по направлению “Политические науки и регионоведение” среди выпускников бакалавриата и специалитета с малой численностью», — сказано в сообщении.
Ректор СевГУ Владимир Нечаев отметил, что востребованность выпускников на рынке труда в России является главным индикатором качества образования, и тот факт, что севастопольский университет занял лидирующие позиции в рейтинге трудоустройства, особенно значим в контексте реализации национального проекта «Кадры».
«Для университета важно не просто давать фундаментальные и прикладные знания, но и гарантировать студентам успешный старт в профессию», — подчеркнул Нечаев.
С новыми достижениями университет города федерального значения поздравил губернатор Севастополя Михаил Развожаев, обратив внимание на то, что рейтинги, которые составляются по итогам оценивания работы вузов, отражают реальные результаты. То есть то, сколько выпускников находят работу и какой уровень зарплаты получают спустя два года после окончания учебы.
«Это важный показатель: значит, наши ребята востребованы, а образование в Севастополе дает не только знания, но и уверенный старт в профессии. Продолжаем развивать систему образования и создавать возможности для молодежи», — написал Развожаев в своем канале в Max.
Национальные рейтинги трудоустройства выпускников рассчитываются по поручению президента России с 2025 года и являются частью национального проекта «Кадры». Позиция учебного заведения определяется на основе двух равнозначных показателей: доли трудоустроенных выпускников через 2 года после выпуска и их медианной заработной платы на второй год работы. Данные поступают из Рособрнадзора и Социального фонда России.