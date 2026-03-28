Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В тёплую погоду омские рыбаки по-прежнему выходят на лёд

Нарушителям грозит административная ответственность.

Источник: Om1 Омск

В Омске продолжаются рейды по местам выхода на лед. Накануне мероприятие прошло в Ленинском округе с участием специалистов департамента общественной безопасности городской администрации, сотрудников УМВД России по Омску и ГИМС МЧС России по Омской области.

В ходе проверки были обследованы искусственный котлован в 14-м военном городке, обводнённые котлованы на улице Красноармейская, в районе улицы 1-й Путевой и улицы В. Ф. Маргелова, а также озеро «Солёное». Эти мероприятия направлены на обеспечение безопасности граждан и предотвращение несчастных случаев на водоёмах. Участники рейда проверили наличие предупреждающих табличек на всех 15 обследованных местах.

Специалисты напоминают жителям региона, что выход на лед в запрещённых местах является нарушением статьи 52.1 Кодекса Омской области об административных правонарушениях. Они отметили, что граждане, замеченные на льду в таких зонах, могут быть подвергнуты административной ответственности, а размер штрафа составляет от 500 до 1 000 рублей.

