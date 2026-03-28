Мороз, олени и алмазы: в арт-пространстве «Ворота» рассказали о Якутии

…Кстати, у нас есть региональная общественная организация «Земляки Саха». По словам ее председателя Туяры Ивановой, сейчас в ней состоят более 30 человек. Всего же у нас в области живет примерно пятисот выходцев из этой республики. «Нам здесь удобней, комфортней, чем, допустим, в Краснодаре или Сочи, — призналась она корреспонденту “Нового Калининграда”. — Там слишком жарко, а здесь в самый раз. У нас, в Якутии, восемь месяцев зима, у вас — восемь месяцев дожди. Нам подходит! А какая замечательная была зима в этом году! Мы, северные люди, просто в восторге!».