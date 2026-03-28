Ватерполистки «Буревестника» завоевали Кубок России среди женщин

Нижегородки берут трофей второй год подряд.

Источник: Нижегородская правда

В драматичном финальном поединке женского Кубка России нижегородский «Буревестник» в серии послематчевых пенальти в Киришах одолел местный клуб «КИНЕФ-Сургутнефтегаз».

Как и ожидалось, финал получился упорным. По ходу первого периода «Буревестник» трижды выходил в счёте вперёд. Потом лидер менялся несколько раз, но ни одной из команд не удавалось оторваться более, чем на один мяч. В концовке при счёте 8:8 «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» получил шанс вырвать победу в большинстве, но Диана Хамраева совершила спасение.

Хамраева стала героиней и в серии пенальти. Один раз за нижегородок сыграла перекладина, ещё один удар отразила наш вратарь. Итоговый счёт матча составил 12:10 в пользу «Буревестника», который второй год подряд под руководством Ивана Комарова завоевал Кубок России.

