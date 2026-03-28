85 тонн мусора вывезено в области Жетысу в ходе акции по очистке рек

— На прошлой неделе мы провели очистку берега реки Каратал, которая протекает по территории двух районов и двух городов. Поэтому все эти регионы принимали участие. А сегодня мы провели очистку берегов реки Коксу, начав в Коксуском районе и затем охватили Ескельдинский и Кербулакский районы. Кроме того, высадили свыше 700 деревьев. Выражаю благодарность всем участникам. В первую очередь надо соблюдать чистоту вокруг себя, тогда вместе мы сохраним красоту и уникальность природы края семи рек — Жетісу, — сказал М. Кольбаев.