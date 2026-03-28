В Хабаровском крае с 27 марта открыт пожароопасный сезон

В Хабаровском крае с 27 марта 2026 года в Аванском и Бикинском лесничествах официально открыт пожароопасный сезон. Решение принято из-за установившейся тёплой погоды и полного схода снега, сообщили в министерстве лесного хозяйства и лесопереработки края.
Лесопожарные службы уже переведены в режим повышенной готовности. Патрулирование лесов усилено, чтобы оперативно реагировать на возможные возгорания.
Пока в крае лесных пожаров не зарегистрировано — однако специалисты напоминают, что девять из десяти лесных пожаров возникают по вине человека, и призывают жителей региона к повышенной осторожности. Неосторожное обращение с огнём, брошенные окурки или выжигание сухой травы часто приводят к большим потерям.
За нарушение правил пожарной безопасности, напомнили в минлесхозе, предусмотрены серьёзные штрафы: для граждан — от 40 до 50 тысяч рублей, для должностных лиц — от 60 до 90 тысяч, для юридических лиц — от 600 тысяч до 1 миллиона рублей. В случае уничтожения леса может наступить и уголовная ответственность.