В Хабаровском крае потратят миллиард на обновление речного флота

В Хабаровском крае в 2026 году планируют серьёзно обновить речной флот — на строительство и модернизацию судов выделят свыше 1,2 миллиарда рублей. Об этом губернатор Дмитрий Демешин сообщил в ходе прямой линии 24 марта.
Глава региона подчеркнул, что Амур имеет огромный потенциал как важная транспортная и торговая магистраль. Вопрос развития речной навигации уже активно обсуждается на федеральном уровне.
«В этом году поставлена задача законтрактовать, а лучше построить два скоростных катамарана и два дебаркадера, а также обновить пять существующих. Кроме того, планируется строительство двух “Экокрузеров” — судов катамаранного типа», — поделился планами глава края.
Речная навигация в 2026 году стартует в запланированные сроки: в районе Хабаровска — 1 мая, в Комсомольске-на-Амуре — 10 мая. С 1 июня возобновится скоростная линия «Комсомольск-на-Амуре — Богородское — Николаевск-на-Амуре».
К международным рейсам готовят скоростное судно «70 лет Победы». Оно будет ходить по маршруту «Хабаровск — Фуюань» шесть раз в неделю и добираться до пункта назначения всего за полтора часа.
Обновление флота должно значительно улучшить пассажирские и грузовые перевозки по Амуру и укрепить транспортную доступность отдалённых территорий края.