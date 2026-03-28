В Серпухове в следующем году завершат реконструкцию очистных сооружений

Реконструкция очистных сооружений в Серпухове завершится в 2027 году, сообщили в Министерстве информации и молодежной политики Московской области. Работы выполняются в ходе реализации нацпроекта «Экологическое благополучие».
Обновление очистных сооружений поможет повысить качество воды в реках Наре и Оке. На объекте в настоящее время задействованы 95 квалифицированных специалистов и 8 единиц специализированной техники.
В корпусах, предназначенных для ультрафиолетовой обработки сточных вод, а также в лаборатории, возводят внутренние перегородки. В цехе механического обезвоживания начаты подготовительные работы перед монтажом ферм, там уже установлены несущие колонны. В здании воздуходувок завершаются отделочные работы, это важный этап обеспечения эффективной работы системы аэрации.
Как сообщили в администрации городского округа, в июне планируется приступить к строительству новых конструкций, которые обеспечат более глубокую очистку сточных вод и эффективное удаление фосфора. Ключевым технологическим изменением является отказ от традиционного метода хлорирования. Вместо него внедряются современные технологии ультрафиолетовой обработки и реагентный метод, это позволит минимизировать риск попадания биологически активных веществ в реки.
На втором этапе реализации проекта будет введена в эксплуатацию линия компостирования, предназначенная для переработки осадка сточных вод в грунт, который впоследствии будет использован для озеленения территории округа. Все работы планируют завершить к осени 2027 года.
Нацпроект «Экологическое благополучие» заботится об окружающей среде и делает ее комфортной для жизни людей. Работа идет сразу по нескольким направлениям: создание инфраструктуры для сортировки и переработки отходов, ликвидация свалок и расчистка водоемов, сохранение лесов, снижение выбросов в атмосферу, развитие экологического туризма и сбережение биологического разнообразия. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.