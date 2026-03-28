В Воронежской области обновят участок дороги Поворино — Пески — Байчурово

В этом направлении наблюдается высокая сезонная нагрузка.

Участок автомобильной дороги Поворино — Пески — Байчурово протяженностью 5 км отремонтируют в Поворинском муниципальном районе Воронежской области в ходе реализации нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщили в региональном министерстве дорожной деятельности.

Региональная дорога имеет важное значение для жителей Песковского сельского поселения, а также для тех, кто использует маршрут для поездок в другие регионы. Там наблюдается высокая сезонная нагрузка, характерная для южного направления.

«Когда речь идет о нашей дороге, нужно понимать, что это не сугубо местный маршрут. На этой дороге интенсивный трафик. Особенно заметно это летом, когда южное направление становится чрезвычайно оживленным. Существенную нагрузку на покрытие дают и тяжелые автомобили, в том числе большегрузы», — рассказал глава Песковского сельского поселения Сергей Петров.

В ходе предстоящего ремонта предусмотрены укрепление основания дороги методом холодной регенерации и устройство двух слоев асфальтобетона.

Напомним, в 2025 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» был отремонтирован участок дороги Поворино — Пески — Байчурово протяженностью 1 км.

Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни»  — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.