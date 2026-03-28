Молодежь края приглашают к участию в новом сезоне Всероссийского физкультурного мероприятия «Вызов первых»

Ребята от 6 до 17 лет могут принять участие в соревнованиях по бегу, прыжкам, а также игре в шахматы, самбо, дзюдо и других видах спорта: новый сезон Всероссийского физкультурного мероприятия запустило Движение первых. Подать заявку можно до 15 апреля на сайте. В проект в этом году включили новые направления, в том числе элементы ГТО, а также увеличили количество участников и финалистов с ограниченными возможностями здоровья. Муниципальный этап стартует 16 апреля и продлится до 31 мая. Региональный этап пройдет с 1 июня по 30 сентября, сильнейшие команды продолжат борьбу за выход в финал, который состоится в «Сириусе». В прошлом году финальный этап проходил именно в Красноярске. — В прошлом году мы были рады принимать в Красноярском крае финал такого масштабного события, собрались около тысячи участников Движения первых из 44 регионов России, — говорит Ксения Юрлагина, председатель Совета регионального отделения «Движения первых» Красноярского края. — Уверена, в этом году ребята из нашего края смогут составить достойную конкуренцию соперникам из других регионов России. Напомним, что всероссийский проект «Вызов первых» — одна из инициатив национального проекта «Молодежь и дети».