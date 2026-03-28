Гандболистки «Динамо‑Синара‑3» взяли уверенный курс на первое место

С первых минут встречи волгоградки взяли игру под контроль, создав комфортный задел уже в первой половине матча — 19:15. Во втором тайме «Динамо‑Синара‑3» не сбавило оборотов и довело дело до крупной победы с разницей в 8 мячей. Сегодня состоится повторный матч, который на расстановку сил уже не повлияет. Главный тренер «Динамо‑Синара‑3» Любовь Сидоричева оценила выступление своих подопечных: — Я очень довольна выступлением своей команды. И речь даже не о результате, а о содержании и качестве игры. На протяжении всего чемпионата девочки показывали хороший гандбол и заслуженно победили в гладком чемпионате. Что будет в плей‑офф, предугадать сложно. У наставников команд появится возможность проводить ротацию состава с основой своих клубов. Так что там будет уже совсем другое дело«.»Динамо-Синара«(Волгоград) — “ЦСКА‑МССУОР‑2” (Москва) — 38:30 (19:15).27 марта. Волгоград. ФОК им. Л. О. Акапяна. 20 зрителей. Судьи: Алла Андреева, Дарья Титарева (оба Волгоградская область).»Динамо-Синара«: Сидоричева — Климова (1), Джавадова (5), Сметанина (8), Куценко (5), Каменская (1), Прокофьева (8) — Смирнова (2), Слободских (4), Кириченко (2), Еговцева, Прокудина, Лисунова, Дмитриева (2), Скрипник. Федотова.»ЦСКА‑МССУОР‑2«: Заплатная — Михайлова (7), Лысенко, Ермакова (3), Валяшкина (3), Смирнова (4), Табачук (2) — Стаценко, Савинова (6), Слободянюк (2), Соловьёва, Лазарева, Кондрахина (2), Котиль (1).Штрафное время: 4 — 4.7-метровые/голы: 3/2 — 3/3.Потери: 10 — 11.Независимо от итогов второго матча, “Динамо‑Синара‑3” уже знает своего соперника по четвертьфиналу плей‑офф — это третий состав “Кубани”, занимающий восьмое место в лиге. Серия матчей пройдёт в два этапа: первый матч состоится 17 апреля в Краснодаре. Ответная игра запланирована на 22 апреля в Волгограде. Александр Веселовский.