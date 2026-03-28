В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре снова пройдёт акция по сбору вторсырья

В Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре 29 марта и 4 апреля пройдёт очередная акция по сбору вторсырья в рамках проекта «Хабаровский край — за раздельный сбор!». Инициатива реализуется в рамках президентского нацпроекта «Экологическое благополучие», сообщили в правительстве края.
За три года проект заметно вырос в популярности. Если на первую акцию три года назад пришли всего четыре человека, то сейчас пункты приёма регулярно собирают больше полтысячи участников. После каждой акции на переработку отправляется больше тонны вторсырья: металл, макулатура, пластик и другие материалы.
В Хабаровске временный пункт приёма откроется в воскресенье, 29 марта, с 12:00 до 14:00 в центральной городской детской библиотеке имени А. Гайдара (переулок Ленинградский, 9). В Комсомольске-на-Амуре акция пройдёт 4 апреля с 11:00 до 13:00 в здании драматического театра (улица Первостроителей, 11).
Мероприятие проводится в конце каждого месяца уже третий год подряд. Организаторами выступают краевое отделение Всероссийского общества охраны природы и экологическое движение «РазДельный Сбор» при поддержке министерства природных ресурсов края.
Акция помогает не только собирать полезное вторсырье, но и формировать у жителей привычку к раздельному сбору отходов. В рамках нацпроекта «Экологическое благополучие» такие инициативы играют важную роль в развитии экономики замкнутого цикла и бережном отношении к природе региона.