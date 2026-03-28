В Туле состоялся пятый фестиваль гостеприимства

Пятый фестиваль гостеприимства прошел 24 марта в творческом индустриальном кластере «Октава» в Туле в соответствии с задачами нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщили в Министерстве туризма Тульской области.
На площадке собрались эксперты, профессионалы сферы туризма и креативных индустрий, а также студенты профильных направлений подготовки вузов и колледжей, обучающиеся первого туристического класса региона.
В ходе мероприятия состоялся открытый диалог с представителями министерства туризма области, экспертами и гостями. Также был презентован проект «Волонтеры гостеприимства» и дан старт работе очередного сезона Школы волонтеров. Кроме того, потенциальные работодатели — руководители компаний и кадровых служб — предложили свои вакансии студентам и рассказали им о карьерных перспективах. Наиболее активным участникам фестиваля вручили памятные сувениры, а партнерам мероприятия — благодарности.
«В ходе послания губернатором Дмитрием Вячеславовичем Миляевым была поставлена задача разработать стратегию развития туристической отрасли в регионе, обеспечив ее перезагрузку», — подчеркнул заместитель главы региона Ярослав Раков, приветствуя участников фестиваля.
Уже состоялся ряд встреч с представителями туриндустрии. В настоящее время ведется системная работа по укреплению и популяризации тульских брендов, созданию новых гастромероприятий, развитию инфраструктуры для отдыха и развлечений.
Министр туризма региона Елена Мартынова презентовала ключевые направления стратегии туриндустрии. Она направлена на кратное увеличение турпотока и доходов бюджета при одновременном повышении качества жизни в регионе. В числе принципов ее формирования — трансляция культурного кода Тульской области и приоритет интересов жителей.
Так, в регионе будет продолжена реализация кластерного подхода, а к территориальному принципу деления добавится тематический. К «Тульскому», «Окскому» и «Куликовскому» кластерам присоединятся «Яснополянский», посвященный 200-летию со дня рождения Л. Н. Толстого, «Малые города», включающий Белев, Одоев, Чекалин, Венев, Епифань, Плавск, и «Дорога на юг», охватывающий трассу М-4 «Дон» и прилегающие территории. Также в Туле планируют создать ремесленный квартал.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.