Российский учёный назвал 5 повседневных привычек, из-за которых незаметно растёт вес

Одной из ключевых причин специалист называет недосып. При нехватке сна нарушается баланс гормонов лептина и грелина: первый отвечает за чувство сытости, второй — за голод. В результате человек начинает есть чаще и больше, особенно выбирая калорийную пищу. Кроме того, ухудшается чувствительность к инсулину и замедляется метаболизм.