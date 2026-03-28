Во Владимирской области обновят около 60 км дорог, ведущих к медучреждениям

Около 60 км дорог, ведущих к медицинским учреждениям, отремонтируют в этом году во Владимирской области, сообщили в управлении массовых коммуникаций администрации губернатора региона. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
Объекты обновят как в крупных населенных пунктах, так и на отдаленных от районных центров территориях. Во Владимире отремонтируют участок улицы Комиссарова, который ведет к отделению детской стоматологии и центру патологии речи и нейрореабилитации. А ремонт улицы Ново-Ямской обеспечит комфортный подъезд и подход к отделениям центральной поликлиники Владимира. Обновление участка дороги по улице Полины Осипенко позволит более комфортно добираться до корпусов городской больницы № 4.
В Собинке будет обновлен отрезок улицы Димитрова, где расположены детская и взрослая поликлиники Собинской районной больницы. В Меленковском муниципальном округе запланирован ремонт участка дороги Касимов — Муром — Нижний Новгород, ведущей к Илькинскому фельдшерско-акушерскому пункту. Также работы проведут на дорогах Ковров — Красная Грива — Сельцо — Мстера — станция Мстера — «Волга», Павловское — Эсино — Красный Маяк — Андреево — Тюрмеровка, «Волга» — Давыдово и других объектах.
Всего в регионе в этом году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» в нормативное состояние приведут 196,6 км дорог.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.