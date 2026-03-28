Во Владимирской области обновят около 60 км дорог, ведущих к медучреждениям

Объекты обновят как в крупных населенных пунктах, так и на отдаленных от районных центров территориях. Во Владимире отремонтируют участок улицы Комиссарова, который ведет к отделению детской стоматологии и центру патологии речи и нейрореабилитации. А ремонт улицы Ново-Ямской обеспечит комфортный подъезд и подход к отделениям центральной поликлиники Владимира. Обновление участка дороги по улице Полины Осипенко позволит более комфортно добираться до корпусов городской больницы № 4.