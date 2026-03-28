Нейрохирурги из России и Франции обменялись опытом в Краснодаре

В Краснодаре состоялась международная конференция для молодых нейрохирургов России. Участники обсудили малоинвазивные хирургические методы лечения дегенеративных заболеваний позвоночника.
Инициатором встречи выступил доктор медицинских наук, заведующий нейрохирургическим отделением № 3 НИИ-ККБ № 1 Игорь Басанкин. В Краснодар прибыли ведущие специалисты из Москвы, Санкт‑Петербурга и Франции, а также молодые врачи из разных регионов страны России.
«Участие в таких конференциях зарубежных специалистов позволяет не только обмениваться опытом, но и внедрять в практику лучшие мировые медицинские технологии и подходы к лечению», — отметила первый заместитель министра здравоохранения Краснодарского края Ирина Вязовская.
В рамках конференции нейрохирурги провели пять малоинвазивных операций.
Игорь Басанкин пояснил, что данный метод вмешательств позволяет эффективно лечить грыжи поясничного отдела позвоночника, стенозы и устранять болевые синдромы, в том числе у пациентов с сопутствующими заболеваниями или перенесёнными ранее операциями. Костные и мышечные структуры сохраняются, что особенно важно в современной хирургии.
Спинальный хирург из Франции Максим Шаллали высоко оценил уровень применения малоинвазивных технологий в НИИ‑ККБ № 1, отметив их соответствие стандартам ведущих медицинских центров Франции и Германии.
Проведение подобных мероприятий способствует развитию высокотехнологичной медицинской помощи и укреплению профессиональных связей между специалистами. Это напрямую влияет на повышение качества лечения пациентов и соответствует целям национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», отметили в пресс-службе администрации Краснодарского края.