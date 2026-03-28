С начала года в Тверской области трудоустроили около 600 подростков

Служба занятости населения Тверской области с начала текущего года помогла трудоустроить 591 подростка, сообщили в аппарате правительства региона. Работа учреждения отвечает задачам нацпроекта «Кадры».
Программа трудоустройства юных жителей региона, желающих получить первый трудовой опыт и определиться с выбором будущей профессии, реализуется круглый год. Рабочие места для подростков созданы на ведущих региональных предприятиях и в организациях, в числе которых — крупное предприятие «Хлеб», «Тверской завод железобетонных изделий и труб-4», парк-отель «Конаково Ривер Клаб», редакция газеты «Коммунар», «Нелидовский завод бронеконструкций».
Отметим, что посмотреть вакансии и подать заявление на временное трудоустройство подростки могут на портале «Работа России». За консультацией можно обратиться в центр занятости населения. Планируется, что всего в этом году в Тверской области будет трудоустроено около 26 тыс. подростков.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.