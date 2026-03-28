Никитин поручил Щелокову принять участие в совершенствовании программ по мерам поддержки участников СВО

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с мэром Арзамаса Александром Щелоковым. Об этом глава региона рассказал в своем канале в национальном мессенджере Max.
Они обсудили ряд разноплановых вопросов: организацию движения транспорта в историческом центре для создания полноценной инфраструктуры туристического города, а также необходимость субсидирования части затрат бизнеса, который заинтересован в открытии точек общественного питания.
«Многие готовы включаться в трансформацию города и его экономики, а, значит, вправе рассчитывать на определенные меры поддержки», — подчеркнул губернатор Никитин.
Также было уделено внимание программе по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.
«В Арзамасе строится 90-квартирный жилой дом под нужды ее участников. Посмотрели, где можно ускорить реализацию программы», — отметил Глеб Никитин.
Также в ходе встречи Никитин и Щелоков говорили об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях.
«Разобрали ряд историй наших героев и их близких: важно видеть за общим движением документов конкретные случаи и судьбы людей. Поручил Александру Щелокову принять участие в совершенствовании действующих программ по мерам поддержки участников СВО», — заключил глава Нижегородской области.
