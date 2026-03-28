Никитин поручил Щелокову принять участие в совершенствовании программ по мерам поддержки участников СВО

Губернатор Нижегородской области провел рабочую встречу с главой Арзамаса.

Источник: Время

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел рабочую встречу с мэром Арзамаса Александром Щелоковым. Об этом глава региона рассказал в своем канале в национальном мессенджере Max.

Они обсудили ряд разноплановых вопросов: организацию движения транспорта в историческом центре для создания полноценной инфраструктуры туристического города, а также необходимость субсидирования части затрат бизнеса, который заинтересован в открытии точек общественного питания.

«Многие готовы включаться в трансформацию города и его экономики, а, значит, вправе рассчитывать на определенные меры поддержки», — подчеркнул губернатор Никитин.

Также было уделено внимание программе по переселению граждан из аварийного и ветхого жилья.

«В Арзамасе строится 90-квартирный жилой дом под нужды ее участников. Посмотрели, где можно ускорить реализацию программы», — отметил Глеб Никитин.

Также в ходе встречи Никитин и Щелоков говорили об участниках специальной военной операции (СВО) и их семьях.

«Разобрали ряд историй наших героев и их близких: важно видеть за общим движением документов конкретные случаи и судьбы людей. Поручил Александру Щелокову принять участие в совершенствовании действующих программ по мерам поддержки участников СВО», — заключил глава Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что участники второго потока федеральной программы «Время героев» (18+) посетили Арзамас и Дивеево в рамках выездного модуля обучения.