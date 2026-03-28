В Брянске отремонтируют участок Московского переулка

Участок автодороги по Московскому переулку протяженностью 1,2 км отремонтируют в этом году в Фокинском районе Брянска. Работы проведут по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», сообщили в управлении автомобильных дорог Брянской области.
Специалисты обновят участок от Московского проезда до железнодорожной станции Брянск-Восточный. Там обустроят новое асфальтобетонное покрытие, тротуары, наружное электроосвещение. Также отремонтируют посадочные площадки и установят четыре новых автопавильона. На завершающем этапе работ установят дорожные знаки и нанесут разметку.
Отметим, что капитальный ремонт участка в Московском переулке повысит его пропускную способность, а также обеспечит безопасные условия для пешеходов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.