Тысячи жителей не смогут посмотреть телевизор: Отключения телесигнала в Ростовской области на неделе 30 марта — 5 апреля

С 30 марта по 5 апреля в Ростовской области возможны перебои с телесигналом.

Источник: Комсомольская правда

На неделе с 30 марта по 5 апреля в Ростовской области ожидаются временные отключения телесигнала. Об этом сообщает Российская телерадиовещательная сеть.

На станциях будут проходить профилактические и плановые работы. На время их проведения передающее оборудование отключат. Все отключения согласованы с вещателями.

Ниже приведем график отключений.

30 марта: с 11:00 до 17:00 сигнал отключат в Семикаракорске;

31 марта: с 10:00 до 16:00 перерывы возможны в поселке Мирный Егорлыкского района;

1 апреля: с 11:00 до 17:00 работы пройдут в Волошино Миллеровского района и в Дубовском;

2 апреля: с 10:00 до 16:00 — в Анастасиевке Матвеево-Курганского района, с 11:00 до 17:00 — в Андреевской Дубовского района и в городе Гуково;

3 апреля: с 11:00 до 17:00 — в Новоалексеевке Тарасовского района и в Присальском Дубовского района.

Во всех указанных населенных пунктах временно приостановят трансляцию программ пакетов РТРС-1 и РТРС-2.

