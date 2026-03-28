Трамп заявил, что предпочитает общаться с неудачниками

«Мне всегда нравится проводить время с неудачниками, потому что это заставляет меня чувствовать себя лучше. Я недолюбливаю очень успешных парней, когда приходится выслушивать их истории об успехе. Мне нравятся люди, которые готовы слушать о моих достижениях», — сказал Трамп.
Позднее он попытался смягчить свои слова, сказав: «Я просто шучу», однако тут же добавил: «Ну, вроде того». Высказывание прозвучало в ходе сессии вопросов и ответов, где Трамп призвал участников задавать любые вопросы, включая тему секса.
Отвечая на вопрос о том, какого качества лидерства больше всего не хватает в мире, президент США назвал «умение побеждать». В качестве иллюстрации он привел пример спортивных состязаний, где результат становится ясен в течение двух часов, а не на протяжении жизни.
«Людей, которые побеждают, гораздо легче вести за собой, когда вы успешны и выигрываете», — заключил Трамп.