Трамп заявил, что предпочитает общаться с неудачниками

Американский президент Дональд Трамп заявил, что предпочитает проводить время в компании неудачников, поскольку это позволяет ему чувствовать себя лучше. Такое заявление он сделал на инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Майами, трансляцию вел C-Span.

Источник: Reuters

«Мне всегда нравится проводить время с неудачниками, потому что это заставляет меня чувствовать себя лучше. Я недолюбливаю очень успешных парней, когда приходится выслушивать их истории об успехе. Мне нравятся люди, которые готовы слушать о моих достижениях», — сказал Трамп.

Позднее он попытался смягчить свои слова, сказав: «Я просто шучу», однако тут же добавил: «Ну, вроде того». Высказывание прозвучало в ходе сессии вопросов и ответов, где Трамп призвал участников задавать любые вопросы, включая тему секса.

Отвечая на вопрос о том, какого качества лидерства больше всего не хватает в мире, президент США назвал «умение побеждать». В качестве иллюстрации он привел пример спортивных состязаний, где результат становится ясен в течение двух часов, а не на протяжении жизни.

«Людей, которые побеждают, гораздо легче вести за собой, когда вы успешны и выигрываете», — заключил Трамп.

Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше