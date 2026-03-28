Нижегородский «Буревестник» вырвал путёвку в финал

Представительницы Нижегородской области из команды «Буревестник» вышли в решающий матч турнира в рамках Кубка России по водному поло среди женщин, одержав волевую победу над «Динамо-Уралочкой» из Златоуста со счётом 8:7. Встреча получилась крайне напряжённой: нижегородки уступали 0:2, затем 1:3, но к концу первого периода сумели переломить ход игры и выйти вперёд — 4:3. Соперницы несколько раз сравнивали счёт, однако инициатива оставалась за «Буревестником». Решающий гол на исходе третьего периода забила Татьяна Черкасова. В другом полуфинале команда «КИНЕФ» из Киришей обыграла «Евразию» из Первоуральска — 11:10. Финальный матч между «Буревестником» и «КИНЕФ» состоится сегодня.