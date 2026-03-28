В Черняховске вспомнили о юбилее Гофмана

Знаменитому писателю посвятили главный праздник Недели детской книги.

Источник: Комсомольская правда

В Черняховске вспомнили о том, что в этом году исполнилось 250 лет со дня рождения знаменитого сказочника, музыканта и художника Эрнста Теодора Амадея Гофмана. Этому нашему земляку был посвящен главный праздник Недели детской книги.

Молодежный театр замка Инстербург «Белая Роза» предложил зрителям постановку «Щелкунчик и мышиный король».

— Кстати, у этой сказки тоже юбилей — 210 лет со дня первой публикации, — напомнили в Центральной библиотечной системе Черняховска. — Звучала музыка Петра Чайковского из балета «Щелкунчик» и любимого композитора писателя — Вольфгана Амадея Моцарта в исполнении преподавателей и учащихся музыкальной школы нашего города.