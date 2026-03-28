Умерла глава самарского общества инвалидов Инна Бариль

Вся профессиональная деятельность Инны Бариль была посвящена поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря ей в Самаре реализовались масштабные проекты по созданию доступной городской среды, а также оказывалась помощь в вопросах получения образования и трудоустройства для инвалидов.