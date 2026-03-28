Умерла глава самарского общества инвалидов Инна Бариль

В Самаре скончалась Инна Бариль, она возглавляла общество инвалидов более 30 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре на 80-м году жизни скончалась Инна Павловна Бариль. Она более трех десятилетий руководила городской организацией Всероссийского общества инвалидов. О смерти сообщил мэр Иван Носков.

Вся профессиональная деятельность Инны Бариль была посвящена поддержке людей с ограниченными возможностями здоровья. Благодаря ей в Самаре реализовались масштабные проекты по созданию доступной городской среды, а также оказывалась помощь в вопросах получения образования и трудоустройства для инвалидов.

«Она была исключительно активным и отзывчивым человеком, чья жизнь была наполнена заботой о подопечных», — написал глава города.

Редакция «КП-Самара» приносит соболезнования семье и близким Инны Бариль.