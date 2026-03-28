Власти Екатеринбурга рассказали о характеристиках 50 новых трамваев

Власти Екатеринбурга рассказали о характеристиках 50 новых трехсекционных трамваев, которые закупят до конца 2026 года. Срок службы вагонов составит как минимум 30 лет. Транспорт будет низкопольным и сможет вмешать в себя до 150 человек.
— Технические новации включают асинхронные тяговые двигатели, электронную систему управления и возможность автономного хода до 300 метров. Транспорт способен работать при температурах от −40 до +40 градусов, — рассказали в пресс-службе администрации города.
Для комфорта пассажиров трамваи оборудуют раздельными сиденьями с возможностью санитарной обработки, а также установят специальные места для малоподвижных граждан. Позаботились и о слабовидящих жителях — для них в транспорте будет работать система радиоинформирования.
В мэрии отметили, что в вагонах будут установлены валидаторы, позволяющие оплатить проезд без помощи кондуктора. Кроме того, трамваи оснастят современными системами видеонаблюдения и навигации. Гарантийный срок нового транспорта составит 2 года или 100 тысяч километров пробега.