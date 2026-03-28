Власти Екатеринбурга рассказали о характеристиках 50 новых трамваев

Власти Екатеринбурга рассказали о характеристиках 50 новых трехсекционных трамваев, которые закупят до конца 2026 года. Срок службы вагонов составит как минимум 30 лет. Транспорт будет низкопольным и сможет вмешать в себя до 150 человек.