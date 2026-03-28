В Воронежской области обновят Новогремяченскую школу

Специалисты подрядной организации приведут в порядок фасад школы и отремонтируют кровлю. В учреждении реконструируют спортзал, модернизируют пищеблок, проведут внутренние отделочные работы в учебных классах и зонах отдыха. Кроме того, обновят системы электро- и водоснабжения, отопления и канализации, установят новую пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Обновление школы не только продлит срок ее эксплуатации, но и сделает процесс обучения более эффективным для учеников.