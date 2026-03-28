В Воронежской области обновят Новогремяченскую школу

Специалисты отремонтируют фасад, кровлю, спортзал, инженерные сети, а также приведут в порядок учебные классы и рекреации.

Капремонт школы в селе Новогремяченском Хохольского района Воронежской области начнется в этом году при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети», сообщили в региональном министерстве образования.

Специалисты подрядной организации приведут в порядок фасад школы и отремонтируют кровлю. В учреждении реконструируют спортзал, модернизируют пищеблок, проведут внутренние отделочные работы в учебных классах и зонах отдыха. Кроме того, обновят системы электро- и водоснабжения, отопления и канализации, установят новую пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения. Обновление школы не только продлит срок ее эксплуатации, но и сделает процесс обучения более эффективным для учеников.

Отметим, на период ремонта Новогремяченской школы занятия для учащихся организуют в одном из зданий Гремяченской школы.

Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.