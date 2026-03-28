В Москве жители свыше 1,1 тысячи старых домов переехали в новые квартиры

Свыше 75 тыс. семей более чем из 1,1 тыс. старых домов Москвы переехали в новые квартиры с начала реализации программы реновации, сообщил заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Обновление жилого фонда отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
«Переезд первых участников программы реновации начался в феврале 2018 года. За восемь лет город полностью расселил свыше 1,1 тысячи зданий в 94 районах столицы. Более 75 тысяч семей из домов старого жилого фонда переехали в новые квартиры с готовой улучшенной отделкой. Современные дома спроектированы по принципу безбарьерной среды», — добавил Ефимов.
Расселенные здания демонтируют с помощью технологии «умный снос». Дома разбирают на части безопасным способом, а строительный мусор отправляют на переработку.
«В Восточном административном округе город полностью переселил жителей из 212 зданий, а в Юго-Восточном — 180. Еще 140 домов расселили на западе Москвы. Для комфортного переезда на новое место жительства участники программы реновации могут бесплатно получить помощь грузчиков и транспорт в рамках услуги “Помощь в переезде”. Первые нежилые этажи новостроек отведены под магазины, досуговые центры и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры, что позволяет жителям быстро и комфортно получать необходимые товары и услуги», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
По возможности город предоставляет участникам программы реновации квартиры в тех же районах, где они проживали ранее. Исключение составляют Троицкий и Новомосковский административные округа и Зеленоград, где переселение ведется в пределах этих территориальных единиц и новостройки возводят в районах с наиболее развитой социально-транспортной инфраструктурой.
Напомним, программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.