В Москве жители свыше 1,1 тысячи старых домов переехали в новые квартиры

«В Восточном административном округе город полностью переселил жителей из 212 зданий, а в Юго-Восточном — 180. Еще 140 домов расселили на западе Москвы. Для комфортного переезда на новое место жительства участники программы реновации могут бесплатно получить помощь грузчиков и транспорт в рамках услуги “Помощь в переезде”. Первые нежилые этажи новостроек отведены под магазины, досуговые центры и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры, что позволяет жителям быстро и комфортно получать необходимые товары и услуги», — отметил министр правительства Москвы, руководитель столичного департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.