Самарским гидроциклистам напомнили о запретах и штрафах

С наступлением весны и началом навигации на Волге активизируются владельцы гидроциклов. Однако не все помнят, что этот вид водного транспорта относится к средствам повышенной опасности, и его использование строго регламентировано. Инспекторы Центра ГИМС ГУ МЧС России по Самарской области напоминают правила, нарушение которых может стоить от 500 до 2000 рублей.
Что запрещено гидроциклистам
Согласно областному законодательству, категорически запрещено:
- управлять гидроциклом в состоянии опьянения;
- передавать управление лицам, не имеющим прав или находящимся в нетрезвом виде;
- использовать гидроцикл в тёмное время суток (от захода до восхода солнца);
- приближаться к пляжам и местам купания ближе 50 метров;
- перевозить детей дошкольного возраста;
- начинать движение, если пассажиры не заняли свои места или не надели спасательные жилеты.
Штрафы
За управление гидроциклом без спасательного жилета, защитных очков (а при проведении спортивных мероприятий — без шлема) предусмотрен штраф от 1000 до 1500 рублей.
Если пассажир находится между рулём и водителем — это нарушение, за которое грозит штраф от 1500 до 2000 рублей. Пассажир гидроцикла должен размещаться только за судоводителем.
За использование гидроцикла без сигнальных огней в ночное время придётся заплатить от 500 до 1000 рублей.
Гидроциклы можно использовать только в светлое время суток при хорошей видимости и в разрешённых для плавания районах. Запрещено начинать движение, если глубина воды меньше минимально допустимой по условиям работы водомёта (менее 60 см), так как это может привести к попаданию камней и песка в водозаборное отверстие и повреждению двигателя.
Новые ограничения
Как сообщил начальник Центра ГИМС Александр Старов, на федеральном уровне готовится законопроект, который закрепит правила безопасности на водных объектах и расширит полномочия инспекторов. В частности, местные власти смогут устанавливать на воде запретные зоны для маломерных судов, включая гидроциклы.
По данным ГИМС, на сегодняшний день в Самарской области зарегистрировано более 51 тысячи маломерных судов, и регион занимает третье место в России по этому показателю. Гидроциклы составляют значительную часть флота.