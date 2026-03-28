На строительство медицинского центра в Советске выделили почти 13 млрд рублей

На проектирование и строительство медицинского центра в Советске выделили почти 13 миллиардов рублей. Информацию об этом опубликовали на сайте регионального центра торгов.
Власти готовятся объявить аукцион по выбору подрядчика. На выполнение инженерных изысканий и разработку проекта с получением положительного заключения госэкспертизы выделили 93,2 миллиона рублей. На строительство объекта, в том числе подготовку рабочей документации — 12,8 миллиарда. Финансирование указано до 2028 года. Отмечается, 1,9 млрд планируют освоить в 2026-м, 2,9 млрд — в 2027-м, 907 млн — в 2028-м.
Ранее разработкой проекта межрайонного медико-диагностического центра в Советске занималось ООО «Автодор». Однако с самарской компанией расторгли контракт. В региональном Минздраве сообщали, что проект требует корректировки «в соответствии с задачами и количеством обслуживаемого населения».
Комплекс планируют построить на улице Цветочной. Общая площадь медицинского центра составит 21,5 тысячи квадратных метров. Он будет обслуживать население Советского, Славского, Краснознаменского и Неманского округов.
В центре появятся взрослая поликлиника на 360 посещений в сутки и детская — на 240. Кроме того, там будет женская консультация, круглосуточный стационар на 250 коек, диагностическое, физиотерапевтическое, патологоанатомическое отделения, клинико-диагностическая и серологическая лаборатории, кабинет эфферентных методов терапии, скорая помощь. В здании разместят пищеблок и кислородную компрессорную станцию.