Станция скорой помощи Туапсе получила новый автомобиль

Новый автомобиль приобрели для станции скорой помощи в Туапсе Краснодарского края по нацпроекту «Продолжительная и активная жизнь». Об этом сообщили в администрации Туапсинского района.
Автомобиль класса В оснащен всем необходимым для оказания экстренной медицинской помощи. Там есть аппарат искусственной вентиляции легких, дефибриллятор, электрокардиограф, аппарат респираторной поддержки, глюкометр и другое оборудование. Передача транспорта прошла в краевой клинической больнице № 1.
«Спасибо краевым властям, что помогают нашей станции пополнять автопарк. Такие машины нам необходимы. Ведь автомобиль скорой помощи класса В — это основная рабочая “лошадка” экстренной медицинской службы. Он служит не только для транспортировки больного. Прежде всего он обеспечивает квалифицированную помощь уже по пути в больницу и подготовку пациента к госпитализации», — отметил глава Туапсинского округа Сергей Бойко.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.