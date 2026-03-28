В парках Новосибирска завершился зимний сезон

Как сообщили в Дирекции городских парков, сегодня последний день работы проката лыж в «Бугринской роще». Остальные точки проката уже закрылись и начали консервацию инвентаря до следующего года.
Решение связано с активным таянием снега и разрушением лыжных трасс из-за установившихся плюсовых температур.
С закрытием сезона парки приступают к подготовке к лету: специалисты проведут уборку территорий, проверят аттракционы и подготовят дорожки для пеших прогулок, бега, самокатов и велосипедов. Все парковые зоны остаются открытыми для отдыхающих.