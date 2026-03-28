Жители Павловского округа сообщают о новом виде мошенничества

Жители Павловского округа сообщают о новом виде телефонного мошенничества.
«Звонки поступают людям пенсионного или предпенсионного возраста чаще всего на стационарные телефоны. Мужчина или женщина могут представиться сотрудником городской или районной администрации», — отмечается в сообщении, опубликованном в канале администрации Павловского муниципального округа в национальном мессенджере Max.
Разговор начинается с того, что человеку положена награда, и чтобы получить ее, необходимо прийти в администрацию. Если мошенник встречает сомнения или сопротивление, начинаются угрозы. Он запугивает тем, что без данной награды человек лишится всех льгот или доплат к пенсии.
Когда же слышит, что его оппонент согласен прийти в представительный орган, сообщает, что нужно подтвердить свое согласие, перезвонив по указанному им номеру либо отправив на этот номер голосовое сообщение.
«Ни в коем случае не поддавайтесь на уговоры мошенника! Не перезванивайте и не отправляйте никаких сообщений на указанные ими номера. Так обманщики пытаются выманить ваши персональные данные и получить доступ либо к личному кабинету на “Госуслугах”, либо к банковским счетам», — подчеркнули в администрации округа.
Если у сотрудников представительных органов появится необходимость связаться с вами по телефону, они не будут спрашивать никаких кодов из сообщений или заставлять отправлять голосовые или иные сообщения на сомнительные номера.
«Самое правильное, что можно сделать в такой ситуации, прекратить разговор. Лучше самому потом перезвонить в администрацию или управление социальной защиты и уточнить, могли ли вам звонить их специалисты», — посоветовали гражданам в администрации округа.
Население в очередной раз призывают быть бдительными и рекомендуют рассказать об этом виде обмана своим родным и знакомым.
