Около 3,5 тысяч рублей будет стоить пасхальный набор в 2026 году

Стоимость этого набора каждый год меняется. В этом году средняя цена на кулич или творожную пасху — по 360 ₽, украшенные яйца — 100 ₽ (7 шт), сладости (мармелад, орехи, пряники) — 500 ₽, свеча — 1 шт — 30 ₽, кагор — 1 бутылка −700 ₽, вышитое полотенце — 1 шт — 500 ₽, корзина плетеная — 1 шт. — 450 ₽ Итого стоимость стандартного набора составит около 3690 ₽
Таким образом, индекс пасхального набора за год изменился на 15%. Наиболее существенно увеличились в цене творожная пасха (+25%) и кагор (+21%). После Пасхи цены на большинство товаров снова скорректируются за счет снижения спроса.
По словам доцента Финансового университета при Правительстве РФ Петра Щербаченко, цена на набор в разных регионах будет стандартной, поскольку представлен перечень продуктов, стоимость которого усреднена. Для каждой семьи она будет варьироваться в зависимости от достатка.
«Чтобы сэкономить, часть товаров стоит приобретать уже сейчас. Это позволит подобрать понравившиеся образцы по доступным ценам. Перед самым праздником ассортимент станет меньше, а на прилавках останутся наиболее дорогие товары, не раскупленные потребителями», — объясняет доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета Ольга Борисова.