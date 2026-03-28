Аэропорт «Уфа» переходит на весенне-летнее расписание с 29 марта

Международный аэропорт «Уфа» с 29 марта 2026 года переходит на весенне-летнее расписание полетов, сообщает пресс-служба воздушной гавани.
Полеты будут выполнять 30 авиакомпаний, по 50 направлениям.
На внутренних рейсах самыми популярными маршрутами остаются Москва и Санкт-Петербург. На российские курорты (Сочи, Махачкала, Геленджик, Краснодар, Минеральные Воды) будут летать самолеты 9 перевозчиков.
Из зарубежных прямые рейсы представлены на курорты Египта, Турции, Таиланда, Вьетнама и Китая. Всего 12 авиакомпаний по 11 направлениям.