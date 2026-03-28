276 собак обрели дом: мэр Уфы и глава Башкирии посетили благотворительную акцию

Мэр Уфы рассказал об итогах благотворительной акции в парке Якутова.

Источник: Соцсети

Мэр Уфы Ратмир Мавлиев в своих социальных сетях рассказал о совместном с главой Башкирии Радием Хабировым посещении благотворительной акции «Ищу человека».

Мероприятие, совмещенное с субботником, превратилось в настоящий праздник на территории парка имени Якутова. Глава городской администрации отметил хорошие результаты.

— Уже 276 собак обрели дом, собрали 19 тонн корма уфимским приютам, — рассказал мэр.

Ратмир Мавлиев выразил огромную благодарность неравнодушным и добрым жителям города, которые поддержали акцию.