Под Волгоградом на Ахтубе спасли двух перевернувшихся сапбордистов

В Волгоградской области спасли пару сапбордистов, которым не терпелось открыть сезон отдыха на воде. Перевернувшихся на сапах отдыхающих заметили спасатели Волжского поисково-спасательного подразделения на реке Ахтуба. Промокшую до нитки пару и их плавательные средства на берег доставили на катере, сообщает ГКУ «Служба спасения».