Под Волгоградом на Ахтубе спасли двух перевернувшихся сапбордистов

Молодых людей на берег доставили спасатели на катере.

Источник: Комсомольская правда

В Волгоградской области спасли пару сапбордистов, которым не терпелось открыть сезон отдыха на воде. Перевернувшихся на сапах отдыхающих заметили спасатели Волжского поисково-спасательного подразделения на реке Ахтуба. Промокшую до нитки пару и их плавательные средства на берег доставили на катере, сообщает ГКУ «Служба спасения».

Мужчина и женщина оказались в воде в неподходящей для этого одежде: вместо гидрокостюмов на них были джинсы, футболки, кроссовки.

— Сапбордисты, оказавшись в воде, не имели ни возможности самостоятельно выбраться из нее, ни добраться до берега. Благодаря оперативным и слаженным действиям дежурной смены трагедию удалось предотвратить. От медицинской помощи потерпевшие отказались, — прокомментировали спасатели.

На сапбордистах была неподходящая для водных процедур одежда. Фото: ГКУ Служба спасения.

Сегодня людей спасли чудом: сотрудники поисково-спасательного подразделения возвращались с крестного хода, которое проводило Волжское благочиние. До этого священники с иконой прошли на катере по Ахтубе.

В Службе спасения напомнили, что на водоемах обязательно нужно соблюдать правила безопасности на воде. Неуверенным спортсменам не стоит отправляться на прогулки на сапах без спасательных жилетов.