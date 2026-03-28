Ростовские магазины подняли цены на ингредиенты для пасхального кулича. Информация появилась на сайте Ростовстата.
В Ростовской области выросли цены на продукты для приготовления пасхального кулича. Яйца подорожали с 105,67 до 107,11 рубля за десяток (в Волгодонске — 91,35 рубля, Сальске — 99,00 рубля), сливочное масло — до 1087,58 рубля за килограмм (цена выросла на 12,51 рубля; самые низкие цены в Миллерово — 1028,06 рубля и Сальске — 1044,18 рубля).
Сахар подорожал до 65,07 рубля за килограмм (дороже на 45 копеек; в Ростове‑на‑Дону — 62,50 рубля, Сальске — 64,07 рубля), пшеничная мука — на 16 копеек (в Ростове‑на‑Дону — 48,50 рубля, Миллерово — 50,47 рубля).
Рост цен на яйца связан с увеличением издержек производителей: подорожанием комбикормов, тарифов ЖКХ и необходимостью повышения зарплат.