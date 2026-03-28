Столб пламени и клубы дыма испугали жителей севера Волгограда

Огонь был такой высоты, что его видели и из других районов города.

Пожар вспыхнул в Краснооктябрьском районе Волгограда в субботу, 28 марта. По словам горожан, рядом с частными домами запылал камыш.

Столб пламени и клубы дыма, а также промчавшиеся в направлении улицы Никольской несколько пожарных машин испугали горожан — люди опасались, что огонь может добраться до частного сектора.

Огонь был такой высоты, что его видели и из других районов города. Очевидцы рассказывают, что ситуация была осложнена близостью жилой застройки.

С пожаром спасатели справились в третьем часу дня.

Ранее волгоградцам напомнили о штрафах за сжигание сухой травы.

Видео: t.me/c/1848219908/14995.