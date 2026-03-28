В Челнах должник погасил многомиллионный кредит после ареста автомобиля

В Набережных Челнах судебные приставы добились полного погашения крупной задолженности благодаря принудительным мерам.

Источник: Аргументы и факты

Местный житель, накопивший долг свыше 2,4 млн рублей по кредиту, длительное время игнорировал требования о выплате, несмотря на уведомления через портал «Госуслуги».

Из-за бездействия сумма обязательств увеличилась: к основному долгу добавился исполнительский сбор, превысивший 170 тысяч рублей. Приставы неоднократно пытались встретиться с должником по месту жительства, однако тот уклонялся от контактов.

Переломный момент произошёл поздно вечером, когда сотрудники обнаружили автомобиль должника. Уже на следующее утро транспортное средство эвакуировали и поместили на специализированную стоянку.

Принятые меры оказались эффективными: владелец машины оперативно погасил задолженность в полном объёме. После этого арест был снят, исполнительное производство завершено, а автомобиль возвращён собственнику.