В Челнах должник погасил многомиллионный кредит после ареста автомобиля

Местный житель, накопивший долг свыше 2,4 млн рублей по кредиту, длительное время игнорировал требования о выплате, несмотря на уведомления через портал «Госуслуги».
Из-за бездействия сумма обязательств увеличилась: к основному долгу добавился исполнительский сбор, превысивший 170 тысяч рублей. Приставы неоднократно пытались встретиться с должником по месту жительства, однако тот уклонялся от контактов.
Переломный момент произошёл поздно вечером, когда сотрудники обнаружили автомобиль должника. Уже на следующее утро транспортное средство эвакуировали и поместили на специализированную стоянку.
Принятые меры оказались эффективными: владелец машины оперативно погасил задолженность в полном объёме. После этого арест был снят, исполнительное производство завершено, а автомобиль возвращён собственнику.