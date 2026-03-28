МЧС Прикамья предупреждает о тумане и гололедице утром 29 марта

Водителей и пешеходов просят быть внимательными.

Туман и гололедица ожидаются утром 29 марта на дорогах в Пермском крае, предупреждает региональное МЧС.

По данным ЦГМС, неблагоприятные метеорологические является могут образоваться в некоторых территориях региона. Из-за гололедицы и тумана возможны обрывы ЛЭП, аварии на системах ЖКХ, заторы и ДТП на дорогах.

ГУ МЧС России по Пермскому краю напоминает водителям о соблюдении скоростного режима и безопасной дистанции, а пешеходам — об осторожности и внимательности.

«О прогнозируемых погодных явлениях, соблюдении правил безопасного поведения и требований пожарной безопасности сообщите родным и знакомым», — также уточнили в ведомстве.

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на скоростной трассе для безопасности применили материалы пермской компании «Бионорд».