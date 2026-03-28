Нижегородцам рассказали о новом порядке оказания медпомощи детям

Новый порядок оказания медпомощи детям вступил в силу. Об этом сообщает главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.
Соответствующий регламент обновили впервые с 2012 года. Минздрав сократил рекомендуемые штатные нормативы детских поликлиник. Из списка исключены узкие специалисты (нефрологи, аллергологи-иммунологи, эндокринологи, ревматологи, рентгенологи и врачи УЗИ).
«Это выглядит как переход от “шаговой доступности” врача к модели концентрации ресурсов. Принимать “узкие” врачи будут на базе крупных консультативно-диагностических центров и детских больниц. Привлечь нештатных врачей поликлиника сможет по аутсорсингу, заключив договор с другим медучреждением, где этот врач есть», — рассказал Никонов.
Помимо этого, в штаты детских поликлиник введены операторы контакт-центра, медицинские регистраторы и администраторы.
