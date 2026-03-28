Ричмонд
+10°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцам рассказали о новом порядке оказания медпомощи детям

Минздрав сократил рекомендуемые штатные нормативы детских поликлиник.

Источник: Нижегородская правда

Новый порядок оказания медпомощи детям вступил в силу. Об этом сообщает главный редактор ИА «Стационар Пресс» Алексей Никонов.

Соответствующий регламент обновили впервые с 2012 года. Минздрав сократил рекомендуемые штатные нормативы детских поликлиник. Из списка исключены узкие специалисты (нефрологи, аллергологи-иммунологи, эндокринологи, ревматологи, рентгенологи и врачи УЗИ).

«Это выглядит как переход от “шаговой доступности” врача к модели концентрации ресурсов. Принимать “узкие” врачи будут на базе крупных консультативно-диагностических центров и детских больниц. Привлечь нештатных врачей поликлиника сможет по аутсорсингу, заключив договор с другим медучреждением, где этот врач есть», — рассказал Никонов.

Помимо этого, в штаты детских поликлиник введены операторы контакт-центра, медицинские регистраторы и администраторы.

Помимо этого, в штаты детских поликлиник введены операторы контакт-центра, медицинские регистраторы и администраторы.