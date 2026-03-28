Блогер Илья Ремесло остаётся в петербургской психиатрической больнице

Адвокат призвал не тревожить родных.

Петербургский блогер Илья Ремесло продолжает находиться в психиатрической больнице № 3 имени Скворцова-Степанова в Санкт-Петербурге. Эту информацию подтвердили журналистам в справочной медицинского учреждения, опровергнув появившиеся ранее сообщения о выписке блогера.

Накануне в СМИ появилась информация, что Ремесло покинул больницу после недельного лечения в отделении для пациентов с депрессивными психозами. Однако, по данным «Фонтанки», блогер продолжает терапию.

Родные сообщили, что Илья Борисович продолжает лечение, и просят проявить такт и деликатность — не беспокоить их.

Сергей Бадамшин
адвокат

Известный своей активной гражданской позицией Ремесло оказался в лечебном учреждении после неожиданной серии критических публикаций в адрес властей. При этом официальные органы не имеют отношения к его госпитализации. Телеведущий Владимир Соловьев высказал мнение, что поведение блогера может быть следствием весеннего обострения, предположив, что у него наступил нервный срыв.