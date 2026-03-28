Госэкспертиза одобрила проект реконструкции трассы Пермь — Березники

Проект первого этапа реконструкции трассы Пермь — Березники успешно прошел государственную экспертизу и получил положительное заключение. Это следует из информации, опубликованной на сайте единого государственного реестра заключений.
Ремонтные работы затронут участок с отметки 170+800 км до 172+100 км. Согласно документации, разработкой проекта занимались сразу несколько компаний: ООО «Уралгеопроект», ООО «Гео Проект», ГБУ Пермского края «Управление дорожного проектирования» и ООО «Лентранспроект».
Кроме того, в Пермском крае заканчивается реконструкция трассы Кунгур — Соликамск. Работы ведутся на последнем участке дороги — подъезде к Березникам. Также в этом году в Березниках планируется отремонтировать путепровод над железной дорогой, которая проходит около содового завода.