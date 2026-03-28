Жизнь волгоградцев обещают продлить до 78 лет

Средняя продолжительность жизни в России сейчас составляет выше 73 лет. А до 2036 года россияне будут жить в среднем до 78−81 года. Об этом рассказала РИА Новости главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

По ее словам, при нынешнем росте показателей к 2030 году каждый четвертый россиянин будет старше 60 лет.

Ткачева отметила, что мужчины и женщины, уже достигшие 60-летнего возраста, проживут в среднем еще около 20 лет. Она уточнила, что в действительности важно не количество, а качество прожитых лет. Одной из составляющей активного долголетия является физическая активность, считает гериатр. В 2025 году власти Волгоградской области также заявляли о том, что средняя продолжительность жизни жителей региона к 2030 году должна увеличиться до 78 лет.